Poinformował on, że w stosunku do niedzieli liczba wykrytych przypadków nowego wariantu zwiększyła się o 90 i łącznie potwierdzono ich 336, z czego 261 - w Anglii, 71 - w Szkocji, a cztery - w Walii. Obejmuje to przypadki bez związku z podróżami zagranicznymi, więc możemy stwierdzić, że w wielu regionach Anglii ma teraz miejsce transmisja lokalna - powiedział w poniedziałek późnym popołudniem w Izbie Gmin.

Jak dodał, nie może zagwarantować, że nowy wariant nie "strąci nas z naszej drogi do wyzdrowienia". Poinformował, że według danych Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), w przypadku Omikronu może być krótszy okres pomiędzy zakażeniem a wystąpieniem objawów, niż było to w poprzednich wariantach, ale na razie nie wiadomo, aby ktokolwiek był hospitalizowany z powodu nowego wariantu.

Javid przypomniał, że od godz. 4.00 we wtorek wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii, niezależnie czy są zaszczepieni, czy nie, będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wyjazdem.

Zapewnił, że nowe zasady podróżne - obejmujące już obowiązujący wymóg wykonania nie później niż w drugim dniu po przyjeździe testu typu PCR i pozostania w kwarantannie do czasu uzyskania negatywnego wyniku - są tymczasowe i zostaną poddane przeglądowi w przyszłym tygodniu. Musimy upewnić się, że środki są absolutnie konieczne, nie będziemy utrzymywać środków w mocy ani dnia dłużej niż musimy - powiedział.

Poinformował też, że w tym tygodniu zwiększona zostanie dwukrotnie liczba pokoi hotelowych, które zostały zarezerwowane w celu odbywania w nich kwarantanny przez podróżnych z krajów z czerwonej listy. Znajduje się na niej obecnie 11 państw afrykańskich.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

W poniedziałek podano też, że w ciągu ostatniej doby wykryto prawie 51,5 tys. zakażeń koronawirusem i stwierdzono 41 zgonów z powodu Covid-19. W przypadku zakażeń oznacza to wzrost o prawie 9 tys. w stosunku do bilansu sprzed tygodnia i trzeci dzień w ciągu ostatnich pięciu, gdy przekroczony jest poziom 50 tys. Natomiast liczba zgonów jest wyższa od tej z poprzedniego poniedziałku o sześć.