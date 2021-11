Żaryn w poniedziałek we wpisie na Twitterze podkreślił, że codzienne próby forsowania granicy Polski są wspierane i koordynowane przez służby białoruskie.

"Funkcjonariusze białoruscy współdziałają z agresywnymi cudzoziemcami, obrzucając kamieniami czy oślepiając interweniujących Polaków. Niszczą również polskie bariery graniczne" - podał komentując wpis Ministerstwa Obrony Narodowej o uszkodzeniu polskiego ogrodzenia na granicy w Mielniku i zatrzymaniu 33 migrantów, którzy próbowali przekroczyć granicę.

Rzecznik napisał, że "szlak migracyjny, wykorzystywany przez reżim Łukaszenki do destabilizowania Polski, jest sztuczny i w pełni kontrolowany przez służby Białorusi".

"To sprawia, że problemu na granicy EU z Białorusią nie można traktować tylko jako fali migracyjnej. Mamy do czynienia z operacją hybrydową prowadzoną pod kontrolą służb wrogiego reżimu Łukaszenki ze wsparciem politycznym i logistycznym Federacji Rosyjskiej" - ocenił Żaryn we wpisie.

Migranci na granicy

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała już niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Najwięcej, bo ponad 17 tys. prób zanotowano w październiku.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.