Ustawa została jednakprzez głowę państwa i to w trybie prewencyjnym, a więc jeszcze zanim zakwestionowane regulacje weszły w życie. Zgodnie z nimi osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego w dokumentach musiałyby uwzględniać m.in. informacje o dobrach objętych wspólnością małżeńską, a także majątku odrębnym małżonka oraz własnych czy przysposobionych dzieci (nawet gdy są już dorosłe). Co istotne, niewypełnienie tego obowiązku będzie groziło odpowiedzialnością karną.