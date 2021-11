- Oszustwo było celowe - oświadczył Jean-Pierre Thebault, po raz pierwszy odnosząc się publicznie do ostatnich napięć w relacjach francusko-australijskich. - Stawka była znacznie większa niż dostawa okrętów podwodnych. To była umowa dotycząca suwerenności, przypieczętowana przekazaniem ściśle tajnych danych, dlatego sposób załatwienia tej sprawy to cios w plecy - powiedział.

- Takich rzeczy nie robi się między partnerami, a tym bardziej między przyjaciółmi - skomentował dyplomata, zaznaczając zarazem, że rząd Francji nie prowadzi sporu z obywatelami Australii.

Australijski premier Scott Morrison odmówił komentarza do słów ambasadora Francji.

Anulowana umowa

Australia we wrześniu anulowała umowę ze stroną francuską, decydując się na budowę co najmniej 12 okrętów podwodnych o napędzie atomowym w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach ogłoszonego krótko wcześniej sojuszu AUKUS.

Decyzja wywołała poważny rozdźwięk w dwustronnych relacjach, a Francja w proteście odwołała swoich ambasadorów z Australii i Stanów Zjednoczonych. Thebault powrócił do Canberry w październiku.