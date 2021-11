"Na święta ceny żywności nie spadną, bo one jeszcze tak nie wzrosły" - powiedział we wtorek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Jak mówił, będą one rosły w przyszłym roku, bo rosną ceny środków do produkcji rolnej.

Wicepremier Henryk Kowalczyk pytany w Polsat News o wysoką inflację i rosnące ceny żywności stwierdził, że na święta ceny żywności nie spadną, bo one jeszcze tak nie wzrosły". Ceny żywności, będą rosły w następnym etapie, bo rosną ceny środków do produkcji rolnej, czyli m.in. nawozów - dodał. Reklama Jak wyjaśnił, naturalne jest, że wzrosty cen żywności w przyszłym roku będą konsekwencją tego wzrostu środków do produkcji rolnej. Według szefa resortu rolnictwa, szansa na spadek cen i zahamowanie inflacji jest tylko jedna - zewnętrzna. Jeśli nośniki energii jak gaz i paliwa, to jest szansa na zahamowanie inflacji - zaznaczył. Dodał, że jest też drugi czynnik inflacyjny - wewnętrzny. Jeśli rosną płace, jest mała stopa bezrobocia, jest presja płacowa, to powoduje inflacje, bo w koszyku inflacyjnym są m.in usługi, które są wprost przełożeniem na płace - wyjaśnił. Na pytanie czy rząd ma prognozy inflacyjne, Kowalczyk odpowiedział, że nie ma prognoz. Myślę, że kiedy będą rosły ceny nośników energii, ta inflacja się nie zatrzyma - wyjaśnił. Dodał, że skoki inflacyjne nawet tak wysokie, nie są dramatycznie niebezpieczne, jak okres długofalowy 3-4 lata podwyższonej inflacji. Patkowski: Inflacja może sięgnąć 8 proc. już w tym roku Zobacz również Czy Polska ma szanse na przejście transformacji energetycznej? Szef resortu rolnictwa był również pytany o szanse Polski na przejście transformacji energetycznej. Jak ocenił, "bez krwi na pewno się tego przejść nie da". Wskazał, że bez energetyki jądrowej Polska nie będzie w stanie wypełnić celów redukcji emisji, bo obecna energetyka odnawialna słoneczna i wiatrowa, tego nie zapewni. Kowalczyk odniósł się również do słów byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o Zielonym Ładzie jako "ideologicznym projekcie UE". Powiedział, że spełnienie założeń Zielonego Ładu UE w rolnictwie będzie trudne. Ale będzie znacznie trudniejsze dla rolników niemieckich, francuskich czy holenderskich, niż polskich" - ocenił. Wiceminister finansów Piotr Patkowski we wtorek w Radiu Plus powiedział, że wysoka inflacja będzie się utrzymywać przez kolejne kwartały. „Wydaje się, że inflacja nie osiągnie poziomu 10 proc., ale 7-8 proc. jest realne. Nasze modele makroekonomiczne nie pokazują 10 proc., więcej skupiamy się na 7-8 proc. Bardzo możliwe, że taki poziom osiągniemy jeszcze w tym roku. Na podwyższone odczyty inflacji trzeba się szykować także w I i II kw. 2022 r., potem inflacja będzie spadać" – powiedział Patkowski. Olga Papiernik