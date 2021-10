Inflacja konsumencka wyniosła 5,9% w ujęciu rocznym we wrześniu 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). To więcej niż wynosił wstępny szacunek GUS. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7%. To więcej niż wynosił wstępny szacunek GUS.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 6,6%, a towarów sięgnął 5,6%. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +0,8% i +0,6%. Reklama "We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,7%), transportu (o 1,2%), odzieży i obuwia (o 3,1%) oraz łączności (o 2,3%) które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,17 pkt proc i po 0,12 pkt proc. " - czytamy w komunikacie. Prądem porażeni. Ceny energii będą rosły, a ich ciężar przygniecie najuboższych Zobacz również W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 18,5%), mieszkania (o 6,4%) oraz żywności (o 4,2%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,65 pkt proc., 1,60 pkt proc. i 1,03 pkt proc. , podano także. Poniżej zmiany % wskaźnika CPI we wrześniu w ujęciu r/r