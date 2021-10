Jak podkreślił Orlen, to największy w historii spółki projekt inwestycyjny na Litwie. Inwestycja ma zwiększyć rentowność rafinerii w Możejkach i przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 r. i umożliwi wzrost EBITDA nawet o ok. 68 mln euro rocznie - podał Orlen.

Jak podkreślił prezes PKN Daniel Obajtek, w porozumieniu z Orlen Lietuva koncern deklaruje finansowanie inwestycji, która docelowo znacząco zwiększy konkurencyjność rafinerii w Możejkach.

"To efekt ocieplenia stosunków polsko-litewskich"

Zwiększenie uzysku produktów wysokomarżowych przełoży się też korzystnie na stabilność dostaw paliw nie tylko w państwach bałtyckich, ale też w Polsce - dodał Obajtek. Zaznaczył, że równolegle trwają rozmowy z litewskim rządem na temat możliwych form wsparcia dla tego przedsięwzięcia. To efekt ocieplenia stosunków polsko-litewskich zarówno na poziomie rządowym, jak i biznesowym w ostatnich latach – ocenił.

Jak poinformował Orlen, budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach umożliwi zwiększenie uzysku produktów wysokomarżowych z obecnych niecałych 72 proc. do ponad 84 proc.

W efekcie ograniczony zostanie przerób ropy naftowej, ale nie zmniejszy się poziom produkcji paliw. Możliwy też będzie dalszy rozwój firmy w kierunku nowych produktów i wydłużania łańcucha wartości. Orlen wskazał, że dzięki realizacji projektu wyeliminowana zostanie produkcja wysokosiarkowych ciężkich olejów opałowych, co w kontekście zaostrzających się regulacji środowiskowych w zakresie ciężkich paliw poprawi konkurencyjność rafinerii.

W lipcu 2021 r. Orlen Lietuva podpisał z Ministerstwem Energetyki Litwy list intencyjny w sprawie inwestycji pogłębionego przerobu ropy.

Rafineria w Możejkach to największa w firma na Litwie, zatrudniająca ok. 1,5 tys. pracowników. Kolejne 4,5 tys. to pracownicy zewnętrznych firm usługowych i podwykonawczych. Orlen Lietuva to także jeden z największych na Litwie eksporterów i podatników. W 2020 r. do budżetu Litwy spółka wpłaciła ponad 566 mln euro z tytułu podatków.