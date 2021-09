Informując o uruchomieniu automatów paczkowych, PKN Orlen podkreślił, iż "zgodnie ze strategią, koncern do 2030 r. zainwestuje w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł, co przełoży się na wzrost EBITDA tego segmentu do ok. 5 mld zł rocznie".

"PKN Orlen uruchomił 200 automatów paczkowych, dostępnych przez całą dobę, w których klienci będą mieć aż trzy dni robocze na odebranie przesyłek" - ogłosił w poniedziałek koncern. Podkreślił przy tym, że inwestuje w rozwój sieci punktów nadań i odbiorów przesyłek pod marką "Orlen Paczka", która - jak podał - "obejmuje już ponad 6 tys. punktów zlokalizowanych w całej Polsce, w tym własne automaty paczkowe".

Dostrzegamy ogromną szansę wynikającą z rozwoju e-commerce i zmiany nawyków w dokonywaniu zakupów, dlatego inwestujemy w rozwój usług nadania i odbioru paczek pod marką +Orlen Paczka+. To ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w ujęty w strategii Orlen2030 rozwój segmentu detalicznego - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Szef PKN Orlen zapowiedział, że liczba punktów nadań i odbiorów przesyłek w tworzonej przez koncern sieci, w tym także automatów paczkowych, będzie systematycznie będzie rosła. W ten sposób będziemy pozyskiwać nowych klientów, co przyniesie nam realne korzyści biznesowe. Wzmocni także naszą pozycję na rynku e-commerce, jednym z kluczowych dla polskiej gospodarki, którego wartość przekracza w Polsce już 100 mld zł – podkreślił Obajtek.

Automaty paczkowe w Polsce

PKN Orlen przekazał, iż automaty paczkowe posiada już w Warszawie, Krakowie, Płocku, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i miastach Aglomeracji Śląskiej - znajdują się one w miejscach o dużym natężeniu ruchu, dostępnych przez całą dobę.

Klienci będą mieć trzy dni robocze na odebranie swoich paczek, to więcej niż oferują inni operatorzy - dodał koncern. Wyjaśnił przy tym, że partnerem logistycznym usługi jest RUCH, który PKN Orlen przejął pod koniec ubiegłego roku. Spółka, jak podano w informacji, zrealizowała w tym czasie wiele inwestycji w infrastrukturę, dzięki czemu już w 90 proc. punktów czas dostawy przesyłek "Orlen Paczka" skrócił się do 1-2 dni od nadania ich przez e-sklep. Partnerem PKN Orlen przy rozwoju sieci automatów paczkowych jest Kern, rodzinna firma ze Szwajcarii.

Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej, zwróciła uwagę, że badania i analizy dowodzą, iż odbiór przesyłek w punktach staje się najczęściej wybieraną formą dostawy w Polsce i jest postrzegany jako najbardziej ekologiczny, ponieważ ogranicza transport kurierski, a przez to emisję CO2. Dlatego stworzyliśmy +Orlen Paczkę+, nowoczesną sieć punktów dostępnych w najlepszych lokalizacjach - stwierdziła Klarecka.

Jak podkreśliła, korzystanie z sieci "Orlen Paczka" ułatwia aplikacja mobilna, która pozwala m.in. bezdotykowo otwierać skrytki w automatach paczkowych, a także otrzymywać kupony i rabaty za odbieranie przesyłek - według koncernu aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem IOS i Android, umożliwiając m.in. śledzenie statusu zamówionej przesyłki i znalezienie punktu jej odbioru na mapie wyposażonej w nawigację.

Już teraz dzięki usłudze +Orlen Paczka+ sprzedawcy docierają ze swoją ofertą do prawie 10 mln użytkowników, którzy mają punkt odbioru w odległości do 10 minut pieszo. Naszą przewagą są również udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, w tym łatwy podjazd do automatu, wygodne umiejscowienie panelu do obsługi oraz możliwość odbioru paczek w zasięgu ręki - dodała Klarecka.

PKN Orlen podał, iż sieć "Orlen Paczka" obejmuje około 1100 stacji paliwowych tej spółki, ponad 1000 kiosków RUCH-u, prawie 4000 punktów partnerskich i 200 automatów paczkowych. Koncern oznajmił, że "do końca tego roku udostępnionych będzie już 500 automatów, które znajdą się w każdym województwie". "W kolejnych latach PKN Orlen planuje dalszą, intensywną rozbudowę usługi +Orlen Paczka+. Do końca 2022 r. klienci będą mogli korzystać z 2000 automatów paczkowych na terenie całego kraju" - zapowiedziano w informacji.