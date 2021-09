W czwartek opublikowano w portalu dane.gov.pl zestawienie najpopularniejszych imion nadawanych od stycznia do czerwca tego roku. Jak poinformował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej, nastąpiła zmiana na pozycji liderki wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom. Tym razem na pierwszym miejscu znalazła się Zuzanna (3251), która wyprzedziła Zofię (3178, awans z 3. miejsca) oraz Hannę (3064 awans z 4. miejsca). Ubiegłoroczna liderka, Julia, znalazła się na 4. miejscu (3022).

W dalszej kolejności były: Maja (2812 - 5. miejsce również w ubiegłym roku), Laura (2679 awans z 10. miejsca), Oliwia (2377 awans z 8. miejsca), Alicja (2362 spadek z 7. miejsca), Lena (2309 spadek z 6. miejsca), Pola (2190 awans z 11. miejsca)

Imiona dla chłopców 2021

"W przypadku chłopców nie odnotowaliśmy większych zmian na podium. Tutaj od lat króluje Antoni. Drugi Jan także utrzymał swoje wysokie miejsce. Jedynie Jakub spadł z 3. na 5. lokatę" - informuje KPRM w komunikacie.

Top 10 imion dla synów to: 1. Antoni - 3862 (lider również w połowie 2020 r.), 2. Jan - 3535 (również bez zmiany względem ub.r.), 3. Aleksander - 3353 (awans z 4. miejsca), 4. Franciszek - 3252 (awans z 5. miejsca), 5. Jakub – 3236 (spadek z 3. miejsca), 6. Szymon – 2575 (bez zmian), 7. Mikołaj – 2536 (awans z 8. pozycji), 8. Leon – 2479 (awans z 11. miejsca), 9. Filip – 2372 (7. w 2020 r.), 10. Stanisław – 2295 (9. w 2020 r.).

Nieszablonowe imiona

W komunikacie zauważono, że nie wszyscy rodzice szukają inspiracji pośród najpopularniejszych imion. "Niektórzy decydują się na bardziej nieszablonowe wybory. Mercedes, Ligia i Nia – to dziewczęce imiona, które w naszym zestawieniu pojawiają się najrzadziej. Natomiast wśród chłopców możemy spotkać m.in. Gajusza, Racibora czy Romea" - czytamy w komunikacie.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej przypomina, że wybierając imię dla potomka, należy pamiętać, że według prawa nie powinniśmy decydować się na imię ośmieszające. Co więcej imię powinno wskazywać też na płeć dziecka. Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), w którym chcemy zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz wybór. KPRM radzi też, by rejestracji narodzin dokonać przez internet.

Jak podkreśla KPRM, portal dane.gov.pl oferuje informacje pochodzące od 136 dostawców, z takich kategorii jak: edukacja, kultura i sport, regiony i miasta czy nauka i technologia.

"Portal dane.gov.pl to źródło wiarygodnych, aktualizowanych danych, udostępnianych bezpłatnie do ponownego wykorzystywania" – mówi, cytowany w komunikacie, Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Stworzyliśmy go z myślą o obywatelach zainteresowanych działaniami państwa, firmach, które budują innowacyjne produkty i usługi oparte na danych, organizacjach pozarządowych, naukowcach i urzędnikach" – dodaje.

KPRM podaje, że dzięki danym udostępnianym na portalu powstało wiele użytecznych aplikacji. "Jedną z nich jest BRAIAN, czyli Bezkonkurencyjny Retrospektywny Asystent Imion Aplikowanych Noworodkom. To niezbędnik przyszłych rodziców" - poinformowano.

Aplikacja zawiera m.in.: rankingi polskich imion chłopców i dziewczynek od 2000 do 2021 na podstawie danych z https://dane.gov.pl, wyszukiwarkę umożliwiającą np. przeglądanie imion według pochodzenia (słowiańskie, greckie, łacińskie, perskie, semickie, germańskie), aktualne trendy i statystyki, imiona szybko zyskujące na popularności, imiona wyjątkowe albo minione hity oraz wykresy popularności imion.