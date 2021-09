Pod hasłem "Europa w poszukiwaniu przywództwa" we wtorek rusza jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne, które odbędzie się w Karpaczu. W trwającym do czwartku wydarzeniu ma brać udział ok. 3 tys. osób, w tym przedstawiciele polskiego rządu i goście z zagranicy.

Forum Ekonomiczne po raz drugi odbędzie się w Karpaczu, do którego zostało oficjalnie przeniesione z Krynicy-Zdroju. Reklama Forum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, gdzie nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania. Oficjalnie Forum wystartuje w południe od prezentacji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, w którym przedstawione zostaną kluczowe problemy i wyzwania stojące przed Polską i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku autorzy raportu wiele miejsca poświęcili społecznym i gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, takim jak zmiany na rynku pracy, w tym spadek emigracji zarobkowej, sytuacja służby zdrowia, reakcje polityki podatkowej na kryzys spowodowany przez pandemię czy sytuacja sektora bankowego. Forum Ekonomiczne opuszcza Krynicę po 28 latach Zobacz również Debaty na tegorocznym Forum będą koncentrować m.in. na biznesie, polityce, klimacie, zdrowiu, bezpieczeństwie, mediach, a także wyzwań związanych z pandemią COVID-19. W ramach Forum Ekonomicznego odbędzie się również 30. edycja Konferencji Europa Karpat. Politycy, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą dyskutować o kluczowych problemach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowy dotyczyć będą również Zielonego Ładu, cyfryzacji, polityki międzynarodowej na linii USA – Europa – Rosja – Chiny, czy partnerstwa Polski i Ukrainy. Organizatorzy Forum informują, że w czasie Forum ma odbyć się blisko 200 wydarzeń, w których uczestniczyć ma 3 tys. osób z Polski oraz z Europy, Azji Centralnej, USA. Reklama Zgodnie z zapowiedziami do Karpacza przyjechać mają m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Jacek Sasin i Piotr Gliński, szef resortu finansów Tadeusz Kościński, a także inni ministrowie polskiego rządu. W Forum mają brać udział również przedstawiciele Kancelarii Premiera, Sejmu i Senatu. Do Karpacza mają przyjechać także przedstawiciele Komisji Europejskiej, biznesu i kluczowych państwowych firm, włodarze miast oraz goście zagraniczni m.in. z Węgier, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Litwy, Białorusi. Wzorem lat ubiegłych podczas Forum Ekonomicznego zostaną przyznane nagrody, w tym dla Człowieka Roku oraz Firmy Roku. Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównymi partnerami Forum Ekonomicznego są m.in. województwo dolnośląskie, Miasto Wrocław oraz Miasto Gospodarz - Karpacz.