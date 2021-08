Według prezesa Polskiego Związku Firm Deweloperskich Grzegorza Kiełpsza, "choć nie jest to częste zjawisko, to jako branża nie mamy na to wpływu".

To smutne, nie buduje zaufania do rynku, ale to efekt ograniczonej podaży gruntów, zmniejszonej liczby wydawanych pozwoleń, to efekt wzrostu cen - mówił ekspert w rozmowie money.pl.

Jak zaradzić zerwaniu umowy przez dewelopera?

Jeśli jesteśmy zdecydowani na mieszkanie trzeba jak najszybciej doprowadzić do podpisania umowy deweloperskiej, nie rezerwacyjnej, dającej jeszcze czas na przejrzenie ofert konkurencji czy dogadanie się z bankiem. Podpisanie umowy deweloperskiej zabezpiecza nas przed takimi rzeczami - mówił.