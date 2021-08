Niedzielski o antyszczepionkowcach

Razem z ministrem Ziobrą będziemy starali się znaleźć takie metody i kwalifikacje, aby poziom zabezpieczenia i odpowiedzi państwa odbywał się na każdym etapie – na etapie internetu, na etapie, kiedy reaguje policja i na etapie postępowań prokuratorskich – zapowiedział minister.

Będziemy prowadzili monitoring tego, co dzieje się w internecie – poinformował.

Wytłumaczył, że "idea wolności i nadużywanie jej pod kątem głoszenia czegokolwiek, również wartości czy treści obraźliwych wobec innych osób, nie jest ideą, która prowadzi do harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa, tylko prowadzi do podburzania, jątrzenia, dzielenia społecznego, co oparte jest też na manipulacjach".

Niedzielski zapowiedział, że zostaną wprowadzone zupełnie inne kwalifikacje prawne czynów, które są naruszeniami bezpieczeństwa publicznego.

To nie będzie stosowanie zarzutu nielegalnego zgromadzenia, tak jak do tej pory. To będą przede wszystkim zarzuty związane z naruszeniem integralności majątkowej czy integralności osobistej – powiedział. Podjęto "konkretne kroki", aby identyfikować adresy IP wszystkich "anonimowych" internautów, którzy naruszają bezpieczeństwo publiczne w sieci – dodał.

Jeżeli chodzi o incydent, który mnie dotknął, to oczywiście znane są osoby, które były prowodyrami tego zajścia. Złożyłem wniosek do prokuratury o ściganie tego przestępstwa. To jest ściganie na wniosek prywatny. W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć na to, na jakim etapie jest postępowanie – powiedział Niedzielski.