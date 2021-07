– Dla nich zmiany oznaczają de facto wzrost podatku o 7,75 pkt proc. – komentuje prof. Adam Mariański, partner zarządzający Mariański Group. Tego samego zdania jest Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates.

– Prowadzenie jednoosobowej działalności i płacenie 19-proc. podatku liniowego odejdzie do lamusa. Bo jeżeli do PIT dodamy 9-proc. składkę, to przedsiębiorca zapłaci aż 28 proc. podatku – wskazuje ekspert.

Z kolei Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i menedżer w MDDP, zwraca uwagę na skutki Polskiego Ładu dla pracowników. – U części z nich brak możliwości odliczania składki zdrowotnej skompensują: wyższa kwota wolna (30 tys. zł), podwyższenie progu skali podatkowej (z 85 528 zł do 120 000 zł) oraz wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej – wylicza ekspert.

Zyskają emeryci

Zyskają też emeryci otrzymujący do ok. 5 tys. zł miesięcznie. Część z nich w ogóle nie będzie płacić podatku dochodowego. Skutki zmian dla pracowników i emerytów eksperci wyliczyli dla nas na przykładach.

