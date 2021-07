Jak podkreśla wiceminister finansów Jan Sarnowski, cele pakietu to dalsze ograniczanie szarej strefy, eliminacja luk w prawie oraz wprowadzenie kolejnych utrudnień dla prób unikania opodatkowania, w tym wyprowadzania dochodów do rajów podatkowych. – Inicjatywa ta związana jest z kosztami Polskiego Ładu. Pakiet uszczelniający ma przynieść budżetowi państwa 6 mld zł w przyszłym roku i 9 mld zł w roku 2023 – mówi.

Jeżeli chodzi o wyprowadzanie z firm aut poleasingowych, proponowane jest zaliczenie przychodów ze sprzedaży auta poleasingowego, wykupionego do majątku osobistego, do przychodów z działalności gospodarczej. Zmiana ta ma być istotna szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy często (np. co rok) wymieniają samochody na nowsze.

Kolejne rozwiązanie, które ma ograniczać szarą strefę, to promocja obrotu bezgotówkowego. Od 1 lipca 2022 r. wprowadzony ma być obowiązek akceptacji przynajmniej jednej z form płatności elektronicznych, tj. terminala, płatności telefonem lub przelewu. Obejmie on przedsiębiorców zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych. Proponowane jest też obniżenie dopuszczalnego limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z obecnych 15 tys. do 8 tys. zł. A w relacji biznes – konsument – do 20 tys. zł.