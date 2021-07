Izraelskie władze twierdzą, że odnotowano spadek skuteczności szczepionki Pfizera w związku z rozpowszechnieniem się wariantu Delta koronawirusa. Dane pokazują, że między 2 maja a 5 czerwca szczepionka miała 94,3 proc. skuteczności. Od 6 czerwca do początku lipca ten wskaźnik spadł do 64 proc. Jednocześnie jednak wzrost liczby zakażeń nie wywołał analogicznego wzrostu liczby zgonów, co wskazuje na to, że preparat mimo wszystko chroni przed ciężkim przebyciem COVID-19. Choć dane te są zatrważające, Izrael i państwa europejskie nie chcą się już zamykać.