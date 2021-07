Należący do czeskiego biznesmena Radima Jančury RegioJet 17 lat temu zaczynał od przewozów autobusowych, a teraz coraz bardziej rozpycha się na kolejowym rynku europejskim. Po uruchomieniu przed blisko dekadą połączeń w Czechach i na Słowacji, teraz jeździ już regularnie do Austrii i na Węgry. Hitem wśród podróżnych stały się kursujące drugi rok z rzędu wakacyjne pociągi z Pragi do Chorwacji. Przewoźnik kusi elastyczną taryfą podobną od tej, którą stosują tanie linie lotnicze.