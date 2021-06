To Orlen ma największe doświadczenie w prowadzeniu biznesu na silnie konkurencyjnym rynku, Orlen posiada wiedzę, doświadczenie i zdolność do realizacji przejęć. (...) Orlen jest tu najbardziej doświadczony. Jest to spółka, która ma bogate doświadczenie również w projektach inwestycyjnych o znaczącej skali i w taki sposób jest naturalnym liderem - powiedział podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji do spraw energii wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Przed posiedzeniem komisji wiceszef klubu KO Paweł Poncyljusz na konferencji prasowej ocenił, że w przypadku przejęcia PGNiG przez Orlen dojdzie do sytuacji, w której "mrówka połyka słonia".

Dzisiaj grupa kapitałowa PGNiG jest większa, jeśli chodzi o kapitalizację, niż Orlen. Dlatego będziemy zadawać pytanie (na posiedzeniu komisji - red.): jak to się dzieje, że prezes Orlenu Daniel Obajtek jest w stanie sterroryzować polityków PiS i przymuszać ich do tego, aby zgadzali się na wchłonięcia przez grupę kapitałową PKN Orlen kolejnych spółek, i robi to coraz bardziej zachłannie, i robi to coraz bardziej perfidnie - mówił Poncyljusz.

Poseł - któremu towarzyszyli związkowcy PGNiG z różnych regionów kraju - mówił też o niepokojach załogi spółki, która nie wie "czego się spodziewać w związku z taką integracją". Poncyljusz zapowiedział, że posłowie KO i związkowcy na posiedzeniu komisji chcą spytać przedstawicieli rządu o to, na podstawie jakich analiz i dokumentów Orlen ma przejąć PGNiG.

Niejawne posiedzenie

Wiceszef klubu KO poinformował, że planowane jest też kolejne posiedzenie sejmowej komisji na temat integracji spółek, ale będzie ono niejawne. Nie wiemy za bardzo jakie są przyczyny zwołania drugiej komisji na ten sam temat, ale mam przekonanie, że tam gdzie PiS chce ukryć draństwo albo niekompetencję, to właśnie zasłania się trybem zastrzeżonym, tak żeby nie pokazać swoich ułomności, swojego draństwa i schować to pod zasłoną pod zasłoną tajności - stwierdził poseł.

Mirosław Świderski, związkowiec z PGNiG powiedział, że pracownicy tej spółki zostali "bardzo mocno zaskoczeni pomysłem wchłonięcia przez Orlen PGNiG". Nazwał taki pomysł "hecą", która nie jest oparta na konkretnym programie rządowym.

Pan Obajtek argumentował, że będzie tworzony olbrzymie multienergetyczne przedsiębiorstwo, które się zajmie transformacją energetyczną w Polsce, natomiast żadnego programu transformacji energetycznej w Polsce nie ma. To wszystko są kompletne wymysły - powiedział Świderski.

Podkreślił, że zdaniem związkowców "najpierw powinien powstać program transformacji energetycznej w Polsce, zrobiony przez środowiska naukowe i specjalistów z branży, a dopiero później rząd powinien się zastanawiać jak go wdrożyć". Tu jest zupełnie coś innego. Pojawił się pan Obajtek - on zrobi transformację (...) i będzie robił co będzie chciał - stwierdził związkowiec.