Patrzymy bardzo na to, jak wygląda wskaźnik wyszczepienia w poszczególnych regionach - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyznał, że - do tej pory - rząd opierał decyzje o obostrzeniach głównie na liczbie nowych zakażeń. Gdy jednak zacznie Polsce zagrażać czwarta fala, to rząd będzie patrzył także na inny parametr, czyli poziom wyszczepienia w zagrożonym regionie

Reklama

Niedzielski: Będziemy identyfikować takie regiony jako powiększonego ryzyka

Nie w reakcji na zwiększoną liczbę zakażeń, tylko w sytuacji kiedy widzimy, że to wyszczepienie jest niskie, taki region na pewno identyfikowany jest jako region podwyższonego ryzyka - wyjaśnił minister zdrowia. Oznacza to, że najpierw będą wprowadzane obostrzenia w tych regionach, w których najmniej osób przyjęło szczepionkę.