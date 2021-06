Szkodliwe skutki zmian klimatycznych nie są liniowe, ale to samo można powiedzieć o naszym postępie. Historia pokazała, że wiele transformacji przyspiesza po osiągnięciu pewnego tempa, np. w branży oświetleniowej. Pod koniec 2006 r. żarówki stanowiły nadal 2/3 naszej sprzedaży . W ostatnim kwartale ponad 90 proc. naszych przychodów pochodziło z energooszczędnych produktów, systemów i usług. Świat ma większą populację miejską i więcej punktów świetlnych niż kiedykolwiek wcześniej, ale odsetek globalnego zużycia energii elektrycznej z oświetlenia spada każdego roku, z 19 proc. w 2006 r. do 13 proc. w 2018 r., i spodziewamy się, że do 2030 r. będzie to 8 proc. Deklarujemy, że nasze ambicje przekujemy w działania z korzyścią dla klientów, społeczeństwa i środowiska naturalnego.