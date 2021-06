Pandemia okazała się już swoistym testem zaangażowania Banku Pekao w realizację strategii. Znalazł się on w czołówce instytucji, które obsłużyły największą liczbę wniosków składanych w ramach tarczy 1.0. Wpłynęło ich ponad 47,5 tys., a kwota wypłaconego wsparcia przekroczyła 7 mld zł. Kolejne 4,8 tys. wniosków bank przyjął tylko w ciągu miesiąca od uruchomienia Tarczy 2.0, wypłacając rządową pomoc na prawie 520 mln zł. Dystrybucja środków finansowych pochodzących z tarcz 1.0. i 2.0. PFR to tylko jedno z wielu działań, na jakie zdecydował się bank w czasie pandemii. W maju 2020 r. wdrożył Pakiet Pomocowy SOS dla Kredytobiorców i Pożyczkobiorców, dzięki któremu klienci mogli bezpłatnie ubiegać się o zawieszenie spłaty rat kredytów i pożyczek (nawet do trzech rat kapitałowo-odsetkowych) oraz wprowadził do oferty dla mikroprzedsiębiorstw kredyty obrotowe i pożyczki do 105 tys. zł z gwarancją w wysokości 80 proc. kwoty kapitału i odsetek kredytowych w ramach programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Dwa miesiące później wdrożył dodatkowe instrumenty pomocowe: z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), gdzie przedsiębiorcy korzystający z pożyczek na finansowanie wynagrodzeń oferowanych przez ARP mogli skorzystać także z przeznaczonych do tego celu rachunków bankowych oraz usługi Pekao Płace oraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (bezpłatne gwarancje dla MSP w programie COSME). W kolejnych miesiącach zaoferował dopłaty BGK do odsetek kredytów obrotowych, zarówno nowych, jak i już zaciągniętych, skorzystanie z gwarancji BGK przy wnioskowaniu o produkt eFinancing, oraz nieoprocentowane pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój.