W informacji przekazanej w poniedziałek PAP przez biuro prasowe Episkopatu abp Gądecki zauważył, że "w kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego, limit wiernych w kościołach utrzymywany jest z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys.".

Reklama

Przewodniczący KEP pisze list do premiera

Przewodniczący KEP zaznaczył w liście do premiera, że "Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych".

Podkreślił jednocześni, że "możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum".

Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu – napisał przewodniczący KEP.

Rozporządzenie Rady Ministrów

W niedzielę w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów łagodzące szereg obostrzeń m.in. w prowadzeniu działalności, także gospodarczej. Będzie obowiązywać do 25 czerwca.

Rozporządzenie podnosi z 50 do 150 dopuszczalną liczbę uczestników imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży. Limit ten nie obejmuje osób w pełni zaszczepionych.

Z co najmniej 50 proc. do co najmniej 25 proc. spada obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne. Rozporządzenie uchyla zakaz urządzania gier hazardowych na automatach oraz działania kasyn.

Działanie siłowni, klubów i centrów fitness będzie możliwe pod warunkiem zachowania reguły 1 osoba na 15 mkw. Podobny jest warunek dopuszczalności działania sal zabaw, przy czym do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

W kościołach i miejscach kultu nadal obowiązuje limit 1 osoba na 15 mkw.

Utrzymany zostaje zakaz organizowania lub udziału w zgromadzeniach z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 (dotychczas było 50 osób). Utrzymano przy tym przepis mówiący, że odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.