Rząd zostawił jednak w rezerwie 7,1 mld euro, czyli ok. 25 proc. kwoty, którą planuje przekazać samorządom województw. Takie działanie to nowość, bo jak dotąd, szykując się na nowy okres programowania unijnego, całość środków dzielono pomiędzy regiony według algorytmu. Tym razem o tym, jak ta rezerwa zostanie rozdzielona, zdecydują negocjacje rządu z poszczególnymi marszałkami. Do końca czerwca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) planuje zaprezentować ostateczny podział. Zostanie on potwierdzony w tzw. Umowie Partnerstwa, którą rząd zamierza przesłać Brukseli w drugiej połowie roku.