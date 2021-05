W obronie wypożyczalni pierwsi stanęli czytelnicy. W, którą można było podpisać w internecie, podkreślili, że "edukacja całego społeczeństwa jest rzeczą najwyższej wagi", więc "ten, kto chce zaszkodzić sieci bibliotek pedagogicznych województwa łódzkiego, szkodzi (…) ludziom i dyskryminuje mieszkańców powiatów". I że likwidacja bibliotek „pozbawia nauczycieli i szkoły wsparcia zagwarantowanego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej”, a mieszkańców małych miejscowości "dostępu do zasobów kultury i edukacji, możliwości korzystania z bezpłatnego wypożyczania książek, zajęć i wydarzeń organizowanych przez biblioteki”. A to nieuchronnie doprowadzi do tego, że "Łódzkie stanie się zaściankiem Polski, z którego mieszkańcy będą emigrować". Petycję podpisało ponad 11 tys. osób.