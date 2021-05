Radio ZET już nie wcześniej informowało, że samorządy niektórych miast, np. Warszawy, Krakowa czy Łodzi, chcą zorganizować loterie, które mają zachęcać do szczepień. Wzorem mogą tu być loterie popularne w USA.

Loterie czy paszporty?

Michał Dworczyk podkreślił, że "musimy szukać różnych, niestandardowych pomysłów, aby zachęcić Polaków do szczepień. W najbliższy wtorek przedstawimy cały katalog nowych działań, które będą miały właśnie charakter profrekwencyjny, a który będziemy realizować zarówno na poziomie rządu, jak i samorządu". Jeśli chodzi o pomysł z loteriami, minister stwierdził tylko, że "uzgodnienia trwają".

Szef Kancelarii Premiera podkreślił natomiast w rozmowie z Radiem ZET, że ważną zachętą do szczepienia się może stać się tzw. paszport covidowy. Ma on obowiązywać w UE od 1 lipca. - Myślę, że wielu osobom, które planują wyjazdy zagraniczne np. na wakacje, certyfikat covidowy pomoże w szybkim załatwieniu wyjazdowych formalności - oznajmił Dworczyk. - Więc, być może, dla części osób to będzie dodatkowy argument za tym, żeby jak najszybciej zaszczepić się - dodał.