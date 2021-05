Chcemy, aby system podatkowy, który jest częścią całego systemu gospodarczo-społecznego, był we właściwy sposób skonstruowany. Tzn. pracownicy takiej firmy jak ta muszą proporcjonalnie i procentowo płacić mniejsze składki, daniny łącznie, niż ci, którzy zarabiają 20-30-50 czy 100 tys. zł - wskazał szef rządu odnosząc się do programu Polski Ład podczas wizyty w firmie JMP Flowers w Stężycy (woj. lubelskie).

Dzisiaj przebudowujemy system podatkowy po raz kolejny - w taki sposób, żeby był sprawiedliwy - wskazał premier.

Jak zaznaczył Mateusz Morawiecki, jest to jak najbardziej normalne w krajach Europy Zachodniej. - Nasz system, skonstruowany w czasach III Rzeczpospolitej, był trochę postawiony na głowie i chcemy przywrócić go do właściwych proporcji, ale jednocześnie wspierać wszystkich przedsiębiorców - stwierdzi. Jak mówił, chodzi o przedsiębiorców, "którzy będą musieli trochę więcej łożyć do wspólnego budżetu na służbę zdrowia, i tych, którzy dzisiaj są już i tak na rozliczeniu na CIT".

Premier wskazał m.in. na estoński CIT czy ulgi na działalność innowacyjną. - IP Box, zmniejszony CIT z 19 proc. do 9 proc czy możliwość rozliczania się ryczałtowego podniesiona z 250 tys. euro do 2 mln euro - czyli 8-krotnie podniesienie - będzie oznaczało uproszczenie księgowości i zwiększenie pola manewru inwestycyjnego - mówił, odnosząc się do Polskiego Ładu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

"Polski Ład ma wywrócony do góry nogami porządek z powrotem poukładać"

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ruszył w trasę, podczas której będzie promował rozwiązania Polskiego Ładu.

Jak mówił podczas briefingu szef rządu, "Polski Ład ma wywrócony do góry nogami porządek z powrotem poukładać". - Chcemy pokazać ten nasz program, a właściwie coś więcej niż program, bo to nowa umowa społeczna, propozycje nowej umowy społecznej wszystkim Polakom - poinformował. - Chcemy zapoznać Polaków z tą umową, ale jednocześnie jest coś ważniejszego: chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą, co Polacy myślą o Polskim Ładzie - podkreślał szef rządu.

Polski Ład wyrasta z autentycznego programu solidarności, z głębokiego programu, który niesie też naszą formację, nasz obóz i tworzy konstrukcję, tworzy główne zręby naszego programu - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier wymieniał także główne elementy, które znalazły się Polskim Ładzie m.in. naprawę służby zdrowia, obniżkę podatków dla 18 mln osób, emeryturę bez podatku do kwoty 2500 zł, program mieszkaniowy i inwestycyjny.