Jak mówił podczas briefingu szef rządu, "Polski Ład ma wywrócony do góry nogami porządek z powrotem poukładać". - Chcemy pokazać ten nasz program, a właściwie coś więcej niż program, bo to nowa umowa społeczna, propozycje nowej umowy społecznej wszystkim Polakom - poinformował. - Chcemy zapoznać Polaków z tą umową, ale jednocześnie jest coś ważniejszego: chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą, co Polacy myślą o Polskim Ładzie - podkreślał szef rządu.

Polski Ład wyrasta z autentycznego programu solidarności, z głębokiego programu, który niesie też naszą formację, nasz obóz i tworzy konstrukcję, tworzy główne zręby naszego programu - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier wymieniał także główne elementy, które znalazły się Polskim Ładzie m.in. naprawę służby zdrowia, obniżkę podatków dla 18 mln osób, emeryturę bez podatku do kwoty 2500 zł, program mieszkaniowy i inwestycyjny.