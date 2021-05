Punkt trzeci to dbałość o lepsze życie dla naszych seniorów, to emerytura do 2,5 tysiąca złotych bez podatku - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konwencji, na której zaprezentowany został Polski Ład. Dodał, że oznacza to, iż "dla 2/3 wszystkich emerytów w kieszeni, w portfelu będzie można pozostawić dwa tysiące złotych netto rocznie, a więc sumę, która pomoże w zabezpieczeniu bezpieczeństwa, zdrowia naszym emerytom".

Możliwość pracy bez podatku dla emerytów

Dodał, że oprócz tego rząd chce, żeby ci emeryci, którzy czują się na siłach mogli pracować bez podatku. Jeżeli nie będą obierać emerytury, to będą mogli pracować bez podatku i dzięki temu będą mogli budować sobie zasadniczo wyższy też kapitał emerytalny - powiedział.

Wskazał, że oznacza to, że po kilku latach ich emerytura będzie znacząco wyższa, a "w niektórych przypadkach wręcz podwojona niż hipotetycznie byłaby gdyby ją pobierali od pierwszego roku".

To dla mnie niezwykle ważny punkt, dlatego że nasi emeryci jak mało kto zasłużyli na to, żeby skorzystać z owoców wzrostu, z potencjału gospodarczego, który odbudowujemy w Polskim Ładzie i oni mają na tym skorzystać, żeby poprawić sobie swoje bezpieczeństwo, swoją zasobność chociaż trochę, i dlatego dla nich zdecydowaliśmy się na taki filar w Polskim Ładzie - powiedział.

autor: Marcin Chomiuk

