Możliwe opóźnienie to efekt kontrowersji, jakie budzi m.in.(unijny system handlu uprawnieniami do emisji) na nowe sektory. Według doniesień "Frankfurter Allgemeine Zeitung" niechętnych tym planom jest aż 11 państw członkowskich, m.in. Francja, Włochy, oraz kraje V4, w tym Polska . Nie jest jeszcze jasne, czy transport i mieszkania miałyby zostać objęte odrębnymi systemami, czy włączone zostaną do tego już istniejącego oraz na jakich miałoby się to odbyć zasadach.