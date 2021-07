Campus Polska Przyszłości to tygodniowe wydarzenie, które odbędzie na terenie Kortowa, miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Młodzi ludzie, którzy wezmą w nim udział, mają dyskutować o najważniejszych sprawach dla swego pokolenia, w tym polityce klimatycznej czy edukacji. Zaplanowano także spotkania z ludźmi sportu, kultury, nauki.

Organizatorzy wydarzenia poinformowali, że udział w nim będą mogły wziąć tylko osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19. Po długich rozmowach i konsultacjach z ekspertami podjęliśmy ważną decyzję. Wzorem regulacji obowiązujących w wielu europejskich krajach postanowiliśmy, że w Campusie Polska będą mogły wziąć udział tylko osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 lub ozdrowieńcy, którzy nie kwalifikują się jeszcze na szczepienia. Zależy nam bowiem na tym, aby uczestnictwo w Campusie było dla Was i Waszych bliskich bezpieczne, abyście nie stresowali się zagrożeniem i czuli się swobodnie - podkreślili organizatorzy.

Jak dodali, powód jest jasny. Zagrożenie czwartą falą koronawirusa, powrotu obostrzeń i ograniczeń wciąż jest realne. COVID-19 w kolejnych mutacjach nadal zbiera swoje żniwo w wielu krajach - potwierdzają to eksperci, widzimy i słyszymy o tym w mediach. Eksperci są również zgodni, że najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusem, a szczególnie przed jego ciężkim przebiegiem, są właśnie szczepienia - napisano na profilu Campusu na Facebooku.

Według organizatorów 84 proc. uczestniczek i uczestników wydarzenia jest już zaszczepionych. Niektórzy z Was jeszcze czekają na drugą dawkę, a inni deklarują zaszczepienie się do momentu startu Campusu. Bardzo Wam dziękujemy za Waszą odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych - zaznaczyli organizatorzy.

Jak podkreślili, nikt nie chce powrotu do najcięższych chwil pandemii i twardego lockdownu. Nic nie jest dla nas w tym momencie ważniejsze niż Wasze bezpieczeństwo podczas campusowych dni. Wasze zdrowie to dla nas priorytet. Jesteśmy przekonani, że podjęta przez nas decyzja to jedyne słuszne rozwiązanie w obecnej sytuacji. I wierzymy, że przyjmiecie ją ze zrozumieniem. Bo troska o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich to w tym trudnym czasie nasza wspólna odpowiedzialność - dodali organizatorzy.

Kto na Campusie?

Campus organizuje Ruch Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego. Gośćmi Campusu mają być m.in. żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, ale też goście z zagranicy - liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska i burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony. Nie wykluczone, że weźmie w nim udział lider PO Donald Tusk.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli też okazję spotkać tam m.in. reżysera Jana Komasę, pisarza Jakuba Żulczyka, dziennikarza Cezarego Łazarewicza oraz wysłuchać koncertów: Brodki, Natalii Przybysz, Organka i Krzysztofa Zalewskiego.