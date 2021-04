W samo południe. PRZEGLĄD PRASY na Dziennik.pl

"Dziennik Gazeta Prawna"

Kaczyński zarządza oligarchami i ich dworami

Kaczyński nie zarządza już ideami i frakcjami, lecz oligarchami i ich dworami. Musi teraz sprostać rosnącym ambicjom działaczy, bo nie ma innego pomysłu na trzymanie partii w ryzach.

Pod koniec marca „Wiadomości” TVP niespodziewanie uderzają w szefa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa. Zarzucają mu, że z tarczy branżowej, którą zarządza PFR, pomoc dostali sutenerzy. W kręgach PiS pojawia się plotka, że atak tuby propagandowej władzy autoryzował sam Jarosław Kaczyński. Miało to być pośrednie uderzenie w Mateusza Morawieckiego, by ten nie poczuł się zbyt mocno.

Wkrótce po emisji materiału do lidera PiS zaczynają docierać partyjni działacze i współpracownicy. Prezentują prezesowi tweety i wpisy fejsbukowe polityków obozu rządzącego, ale też dziennikarzy. Chcą pokazać prezesowi, kto stanął w obronie Borysa, a kto nie. W ten sposób lider PiS mógł się przekonać, jak wygląda aktualny stan walki w jego partii i jak jest to odbierane na zewnątrz. Zobaczył, kto broni, kto jest atakowany, lecz także kto atakuje.

Sytuacja ta dobrze oddaje ewolucję PiS i jej lidera. Kaczyński nie zarządza już ideami i frakcjami, lecz oligarchami i ich dworami. Wprawdzie gdy partia była w opozycji, również istniały w niej różnice zdań i kliki, ale dojście do władzy dało różnym grupom nowe, znacznie potężniejsze instrumenty nacisku.

"Puls Biznesu"

Obajtek: Trzeba decydować, nie administrować

Trzeba mieć wizję, plan inwestycyjny, optymalizacyjny, akwizycyjny. Trzeba spółką aktywnie zarządzać, podejmować odważne decyzje, a nie jedynie nią administrować. Efekty naszej pracy widać w danych - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z "Pulsem Biznesu".

Obajtek, mówiąc o zarządzaniu spółką taką jak Orlen podkreślił, że konieczna jest wizja, plan inwestycyjny, optymalizacyjny, akwizycyjny. Trzeba spółką aktywnie zarządzać, podejmować odważne decyzje, a nie jedynie nią administrować – powiedział.

Dodał, że efekty takiej pracy są widoczne w danych. Podkreślił, że wyniki w pierwszym kwartale są znacznie powyżej oczekiwań analityków. 2,4 mld zł EBITDA, 1,9 mld zł zysku netto – i to, co najważniejsze dla giełdy i inwestorów, czyli generowana gotówka. Z działalności operacyjnej wygenerowaliśmy największą gotówkę od pięciu lat, choć otoczenie makroekonomiczne jest wyraźnie słabsze – powiedział.

"Rzeczpospolita"

Zbieranie danych do szczepień może skończyć się karą

PESEL i numer konta to wszystko, o co mogą prosić pracodawcy. Konieczna jest na to pisemna zgoda – podaje w piątek "Rzeczpospolita".

Gazeta przypomina, że w całej Polsce pracodawcy szykują się do szczepienia pracowników. Muszą jednak najpierw zebrać co najmniej 300 chętnych, aby od 4 maja zarejestrować się na portalu Centrum Bezpieczeństwa Rządu.

"Wszyscy się spieszą, chcą mieć więc wszystko zapięte na ostatni guzik jeszcze przed majówką. Okazuje się jednak, że nie mogą przy tym chodzić na skróty i gromadzić zbyt dużo danych, bo ryzykują słoną karę za złamanie obowiązków przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych" – ostrzega "Rz".

W odpowiedzi na pytania "Rz" Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że pracodawcy zbierający te dane jako administratorzy muszą pamiętać, by przetwarzanie odbywało się zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO.

"Dziennik Gazeta Prawna"

Robert Górski: Zawsze będę miał na pieńku z władzą [#RigamontiRazy2]

"Mnie sporo rzeczy w polityce irytuje i nigdy nie będę za PO czy za PiS, tylko zawsze będę miał na pieńku z władzą. Niby nic szczególnego, ale trudne do przełknięcia dla wielu" - mówi Robert Górski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Magdalena Rigamonti: Pan ma z czego żyć?

Robert Górski: Mam.

Pytam, bo pana koledzy artyści...

Wiem, że są w różnych sytuacjach i mają ograniczone możliwości zarabiania. Jeden kolega dużo czasu spędzał w siłowni i nawet to, nawet tę radość mu odebrali. Drugi stał się autorem poczytnych kryminałów. Mam nadzieję, że pewnego dnia ktoś kupi prawa do sfilmowania książek i Przemek stanie się bogaty. A nawet bardzo bogaty, jeśli prawa kupi Hollywood. Przez te miesiące pandemii patrzyłem, jak w moich kolegach narastała frustracja, więc wymyśliłem „Sztab kryzysowy”, takie show w Polsacie.

Coś jak zasiłek.

Jesteśmy razem od 25 lat, więc muszę dbać o kolegów.

Znowu drwiąc z polityków, tym razem z premiera Mateusza Morawieckiego.

Żadne nazwiska nie padają.

"Super Express"

Sellin: Zachęcam do wywieszania polskiej flagi

"Zachęcam do wywieszania polskiej flagi. Osobiście robię to kilka razy w roku i wywieszam flagę na dłuższy czas. Warto w ten sposób symbolicznie demonstrować swoje przywiązanie do wspólnoty i do tego zachęcam" – powiedział "Super Expressowi" wiceminister kultury Jarosław Sellin.

W związku ze zbliżającym się Dniem Flagi RP i Świętem Konstytucji 3 maja, wiceminister Sellin zachęca do wywieszania polskiej flagi.

Osobiście robię to kilka razy w roku i wywieszam flagę na dłuższy czas. Warto w ten sposób symbolicznie demonstrować swoje przywiązanie do wspólnoty i do tego zachęcam – powiedział wiceminister "Super Expressowi".

Gazeta przypomina, że polska flaga jako symbol narodowy jest prawnie chroniona – należy traktować ją z szacunkiem i prezentować wedle określonych reguł. Wywieszając flagę, powinniśmy pamiętać o tym, że musi być ona czysta, wyprasowana i niepostrzępiona. Na fladze i drzewcu nie powinno się pisać, rysować czy umieszczać jakichkolwiek symboli.