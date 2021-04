Główne punkty porozumienia, którego projekt ujawniło Radio Zet, to: pomoc publiczna dla kopalń, harmonogram ich wygaszania i gwarancje dla górników (zatrudnienia w kopalniach do emerytury lub osłon socjalnych w przypadku, gdyby miejsc pracy zabrakło). A także powołanie funduszu odpowiedzialnego za transformację Śląska oraz warte ponad 16 mld zł inwestycje w czyste technologie węglowe. Zgodnie z rządowym planem pierwsza kopalnia miałaby zostać wygaszona jeszcze w tym roku. Eksploatacja ostatnich miałaby się zakończyć dopiero w 2049 r.

W pracach nad wnioskiem do KE MAP ma być wspomagany przez UOKiK. Rząd zapewnia, że wierzy w pozytywną decyzję Brukseli, a związkowcy zapowiadają twardą postawę w razie odrzucenia przez nią wynegocjowanych postanowień. Eksperci są jednak sceptyczni co do szans na przyjęcie umowy, a ekolodzy twierdzą, że kopalnie powinny zostać zlikwidowane w ciągu najbliższej dekady.