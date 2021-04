Przekroczyliśmy 10,3 miliona wykonanych szczepień, to efekt przyspieszania naszego programu, oczywiście na tyle, na ile pozwalają dostawy - powiedział Michał Dworczyk.

W tej chwili średnie tempo szczepień jest na poziomie 200 tys. szczepień dziennie - mówił Dworczyk.

Opóźnienia w dostawach szczepionek

Opóźnienia w dostawach przełożą się na realizację programu szczepień - powiedział minister.

Szczepienia w pracy - od kiedy?

Planujemy szczepienia w zakładach pracy, od 4 maja ruszy rejestracja dla przedsiębiorców, którzy chcą się włączyć - powiedział na konferencji prasowej minister.

Pracodawca musi zebrać co najmniej 300 pracowników chętnych do szczepienia - zaznaczył szef KPRM.

Będzie decydowała kolejność zgłoszeń, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że pilotaż szczepień w zakładach pracy zaczniemy 15 maja, musimy poczekać, aż unormuje się sytuacja z dostawami - dodał.

Jesteśmy przekonani, że szczepienia w zakładach pracy ruszą jeszcze w maju - stwierdził.

Dworczyk o punktach szczepień

Kolejny skutek mniejszych dostaw to opóźnienie w uruchamianiu kolejnych punktów szczepień. Mamy dziś ponad 6,5 tys. punktów szczepień populacyjnych. Prosimy samorządowców, którzy się niecierpliwią ws. kolejnych punktów szczepień, o wyrozumiałość - apelował Dworczyk.

Jest szereg miejsc w Polsce, gdzie nie ma tylu punktów szczepień i trzeba czekać na szczepienie trzy tygodnie - dodał.

Dziś mogą rejestrować się na szczepienia wszystkie osoby powyżej 46 roku życia - przypomniał Dworczyk.

System działa bez zakłóceń. Wszystkich państwa namawiamy do tego, żeby korzystać z tej możliwości, rejestrować się na szczepienia, a my będziemy z programem cały czas przyspieszać, jak tylko będą nam pozwalały na to dostawy szczepionek do Polski - oświadczył szef KPRM.

Podkreślił, że zaangażowanie punktów szczepień, personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek jest olbrzymie. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękujemy - dodał minister.

Odmrażanie gospodarki

Dworczyk pytany był na konferencji prasowej o harmonogram dotyczący odmrażania gospodarki oraz czy w najbliższą środę właściciele m.in. restauracji i klubów fitness dowiedzą się, kiedy będą mogli wrócić do pracy.

W środę o godzinie 10 odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tam zapadną ostateczne decyzje. I w zależności od ich ostatecznego kształtu, również dotyczącego tego terminarza, te decyzje zostaną w środę zaprezentowane - odpowiedział szef KPRM.

Od poniedziałku w 11 województwach: małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim, znów mogą działać salony urody, fryzjerskie i kosmetyczne. Nadal zamknięte są sklepy w galeriach handlowych, kluby fitness, siłownie, kina, muzea czy teatry.

Natomiast w woj.: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim utrzymane są wszystkie wcześniejsze obostrzenia.

Polska wyśle szczepionki do Indii?

W niedzielę po południu do Polski przyleciał specjalny samolot, którym do Polski z Indii ewakuowany został ciężko chory na Covid polski dyplomata. Towarzyszyła mu jego rodzina: również chora ciężarna żona oraz czwórka dzieci.

Dworczyk był pytany podczas konferencji prasowej, czy rząd przewiduje ewakuację pracowników polskiej ambasady w Indiach.

Jeśli chodzi o placówkę w New Delhi i naszych dyplomatów, to monitorujemy sytuację. Jeżeli gdziekolwiek na świecie miałaby miejsce sytuacja, gdzie polski dyplomata potrzebuje takiej pomocy, jak ostatnio, to będziemy udzielać takiej pomocy - zadeklarował szef KPRM.

Dworczyk przekazał, że samolot, który ewakuował polskiego dyplomatę z Indii, przywiózł do polskiej ambasady koncentratory tlenu, dodatkowy sprzęt, który - jego zdaniem - "może być potrzebny ambasadzie, w tej sytuacji, w której są Indie".

Wiem, że niektóre z tych koncentratorów zostały użyczone innym placówkom, które mają podobne potrzeby i chorych pracowników - dodał minister.

Dworczyk zapowiedział, że rząd planuje wysłać w tym tygodniu szczepionki dla pracowników polskiej ambasady w Indiach. Planujemy, żeby LOT-em CARGO do Indii wysłać w tym tygodniu szczepionki, tak, żeby wszyscy nasi pracownicy, personel, został zaszczepiony przeciwko COVID-19 - oświadczył szef KPRM.

W Indiach zanotowano po raz piąty z rzędu rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby - 352 991. To najwyższy wskaźnik na całym świecie. Liczba zgonów w tym samym czasie również była rekordowo wysoka - 2812. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 195 123 - podało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Zmian w terminarzu rejestracji na szczepienia nie będzie

Dworczyk pytany był podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, czy w związku z opóźnieniami w dostawach szczepionek istnieje obawa, że zmienią się terminy rejestracji na szczepienia. Zgodnie z zapowiedziami do 10 maja każdy dorosły obywatel będzie mógł otrzymać e-skierowanie i będzie zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19.

Na pytanie, czy ta data jest "zagrożona", szef KPRM odpowiedział: "9 maja nastąpią rejestracje ostatnich roczników na szczepienia i na pewno nie będzie żadnych zmian, jeśli chodzi o terminarz rejestracji".

Jak dodał, gdyby dostawy ze strony producentów opóźniały się, wówczas terminy w czasie tych rejestracji nieco się wydłużą. Na to wpływu nie mamy - podkreślił.

Oczywiście rozmawiamy z tymi producentami na bieżąco. Deklaracje są takie, że opóźnienia obecne mają być nadrobione jeszcze w maju, ale my podchodzimy ostrożnie do tych wszystkich deklaracji, mając takie, a nie inne doświadczenia - tłumaczył Dworczyk.

Powtórzę - nie będzie żadnych zmian ani opóźnień w rejestracji, natomiast mogą się wydłużyć nieco terminy oczekiwania na samo szczepienie w przypadku, gdyby powtarzały się opóźnienia w dostawach szczepionek do Polski - zaznaczył.