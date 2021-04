W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w czasie epidemii COVID-19, dotycząca m.in. działania przedszkoli i szkół. Przestało też obowiązywać rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej zwieszające stacjonarne funkcjonowanie żłobków.

Reklama

Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 po raz kolejny został przedłużony i obecnie przysługuje do 25 kwietnia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało w ubiegłym tygodniu, że w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia. Podało, że nie będzie konieczne składanie nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.

MRiPS zaznaczył jednocześnie , że zasiłek nadal będzie przysługiwał w przypadkach, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie danej placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19. W takiej sytuacji w celu wypłaty zasiłku za okres po 18 kwietnia 2021 r. (tj. od 19 kwietnia) rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku – za okres w jakim placówka jest zamknięta.

W związku sytuacją epidemiczną stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli zerówek oraz innych form wychowania przedszkolnego zostało zawieszone od 29 marca. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Od 29 marca zawieszone było też stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

Jednocześnie dyrektorzy mieli obowiązek zorganizować zajęcia w placówce dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia były organizowane na wniosek rodziców.