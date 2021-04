"Punkty szczepień +drive thru+ to złamanie zasad bezpieczeństwa, to obecnie zbędne, rozwiązanie na pokaz, rodem z thrillera o pandemii. Szczepienie to nie wbicie igły w "lewe ramię", to procedura medyczna oparta na kontakcie profesjonalisty medycznego z pacjentem. Nie fast-food!" – napisał na Twitterze w nocy z czwartku na piątek Grzesiowski.

Szef KPRM Michał Dworczyk przypominał w czwartek, że za organizację punktu szczepień typu drive-thru jest odpowiedzialny punkt prowadzący działalność leczniczą.

Kilka dni temu Dworczyk akcentował, że mamy za mało szczepionek, ale przygotowujemy się, żeby jak dotrą, "nie trzeba już myśleć o zorganizowaniu nowych punktów, form, procedur, tylko od razu szczepić maksymalnie dużą liczbę osób".

Wytyczne dot. organizacji punktów drive-thru

Resort zdrowia opublikował we wtorek na swych stronach wytyczne dot. organizacji punktów drive-thru realizujących szczepienia przeciwko COVID-19.

Zgodę na otwarcie takiego punktu wydaje NFZ po zweryfikowaniu spełnienia wymogów formalnych, analizie zapotrzebowania na dodatkowy punkt szczepień w danej okolicy oraz wizytacji przed rozpoczęciem szczepień.

Zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronach MZ, punkty drive-thru przeznaczone są dla osób przyjeżdżających pojazdem dopuszczonym do ruchu drogowego (włączając w to motocykl).

Pacjenci powinni przed udaniem się na szczepienie do punktu wydrukować i wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem. Szczepieni pacjenci i osoby towarzyszące muszą mieć osłonięte maseczką usta i nos.

Do punktu szczepień drive thru należy przybyć nie wcześniej niż 10 min przed planowaną godziną szczepienia. Zakazane jest posiadanie zwierząt w pojazdach.

Zaszczepieni kierowcy pojazdów powinni odczekać minimum 20 min. po szczepieniu na wyznaczonym parkingu poszczepiennym znajdującym się w pobliżu stanowiska szczepień.

Podczas kwalifikacji i wykonywania szczepienia pacjenci co do zasady znajdują się w swoim samochodzie. W wyjątkowych sytuacjach punkt DT powinien umożliwić szczepienie poza pojazdem - np. na miejscu siedzącym.

Punkt drive-thru powinien zapewnić odpowiednie osoby do obsługi i szczepienia pacjentów: osoby z uprawnieniami do kwalifikowania i wykonywania szczepień, osoby wykonujące czynności administracyjne (m.in. wypełnianie e-kart szczepień, porządkowanie kwestionariuszy wstępnego wywiadu przed szczepieniem i innych wymaganych dokumentów), osoby porządkujące ruch pojazdów na terenie punktu DT, osoby nadzorujące stan pacjentów na parkingu poszczepiennym. Opcjonalnie mogą posiadać także karetkę pogotowia.

Uprawnione do kwalifikowania do szczepień są osoby wykonujące zawód: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego, higienistki szkolnej, fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz osoby, które kształcą się na piątym lub szóstym roku studiów na kierunku lekarskim albo na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Uprawnieni do przeprowadzania szczepień są z kolei: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni. Osoby wykonujące niektóre z powyższych zawodów powinny uzyskać dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania i (lub) wykonywania szczepień.