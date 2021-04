Wiceminister pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o dostawy szczepionek do Polski podał, że w tym tygodniu ma to być łącznie 1,3 mln dawek. To dość sporo – ocenił.

Reklama

Polscy pacjenci otrzymują obecnie dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19, produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Szczepionki na koronawirusa

W poniedziałek dotarły szczepionki firm Pfizer i AstraZeneca. W środę dotrze po raz pierwszy szczepionka firmy Johnson&Johnson, to jest 120 tys. To jest szczepionka wektorowa, szczepionka jednodawkowa, szczepionka, którą chcemy wykorzystać do szczepienia głównie osób, które nie mogą się zgłaszać do punktów szczepień, czyli m.in. przewlekle chore, leżące w domu – powiedział.

Pytany, ile jest takich osób, Kraska odparł, że trudno to określić. Myślę, że to doskonale wiedzą lekarze rodzinni i pielęgniarki, które zajmują się takimi osobami. Sami zainteresowani, rejestrując się na szczepienie, też podają, że są osobami, które nie mogą dotrzeć – wyjaśnił.