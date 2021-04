Wakacje i nowy rok szkolny

Myślę, że w wakacje będziemy wracali do normalnego funkcjonowania. Nowy rok szkolny od września powinien rozpocząć się normalnie, na co liczą nie tylko dzieci i rodzice, ale także minister zdrowia. Czwarta fala, jeżeli się pojawi, to ze względu na zbudowaną odporność oraz dzięki programowi szczepień nie będzie już miała takich rozmiarów jak fale druga czy trzecia - powiedział Niedzielski w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

Zwrócił jednocześnie uwagę, że "lockdown to ścieżka, której skuteczność - przynajmniej w Polsce - szybko się zmniejsza". Wskazał, że o ile rok temu lockdown powodował gwałtowny spadek mobilności społecznej, o tyle dziś jest już z tym znacznie gorzej, co pokazują np. analizy danych telefonii komórkowych.

Niedzielski: Lockdown jest najprostszą formą odpowiedzi na zagrożenie

Wprowadzanie pewnych regulacji, obostrzeń czy zaleceń to jedno, a ich przestrzeganie i egzekwowanie to drugie. Lockdown jest najprostszą formą odpowiedzi na zagrożenie. Wraz z upływem czasu trzeba szukać bardziej zaawansowanych, subtelniejszych narzędzi. Trzeba również systematycznie rozbudowywać wydolność ochrony zdrowia. Nie chodzi tylko o liczbę łóżek, ale także o logistykę dostaw tlenu i leków czy transportu pacjentów. Musimy mieć też przemysł, który zdoła wytworzyć leki i szczepionki - na początku na licencjach zagranicznych, a potem na podstawie własnych badań" - podsumował minister.

Od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju obowiązywały obostrzenia. Przedwczoraj rzedłużono je do 18 kwietnia. Zamknięte są hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, a także obiekty sportowe: m.in. baseny, korty tenisowe. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym. Dodatkowo ograniczona została liczba osób placówkach handlowych i pocztowych do 1 os. na 20 m2, zamknięte zostały co do zasady żłobki i przedszkola, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, a także obiekty sportowe z wyjątkiem sportu zawodowego.

Osoby, które przyjeżdżają do Polski, nadal mają co do zasady obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny (z wyjątkiem podróżnych ze strefy Schengen, którzy przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie później niż 48 godzin).