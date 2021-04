- W związku z łamaniem obostrzeń przez ostatnią dobę (sobota) ukarano 343 osoby mandatem karnym, pouczono 450 i skierowano 48 wniosków do sądów – powiedziała PAP Monika Nawrot z Komendy Stołecznej Policji. Dane dotyczą Warszawy oraz powiatów wokół stolicy.

Restauracja i siłownia otwarte w Wielką Sobotę

W sobotę też – jak mówiła policjantka – w jednej z restauracji na Podwalu funkcjonariusze podczas kontroli, stwierdzili, że mimo obostrzeń w tym miejscu sprzedawane jest jedzenie i alkohol dla klientów na miejscu. - To skończyło się wnioskiem o ukaranie do sądu – dodała.

Tego dnia odbyła się również kontrola siłowni przy ul. Wolskiej. - Do siłowni weszli i przeprowadzili kontrolę pracownicy sanepidu. Tam również po przeprowadzonej funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie do sądu – poinformowała dyżurna, wyjaśniając, że odbyło się to w ramach kontroli różnych miejsc przez policję.