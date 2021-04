Zaczęło się od wpisu Cieszyńskiego w obronie Michała Dworczyka. "Tylko ci, którzy w e-zdrowiu NIC nie zrobili przez 8 lat, mają dziś czas na hejt na @michaldworczyk i program szczepień. A ekipa @CentrumeZdrowia (twórcy e-recept, e-skierowań, e-rejestracji i in.) dalej robi swoje" - napisał. "Panie @jciesz wejdź Pan z powrotem do mysiej dziury, bo ludzie zapomnieli już o Pana odpowiedzialności za deale @MZ_GOV_PL z handlarzami rożnej maści. I warto zapamiętać: gdyby #PiS kontynuował prace rządu PO-PSL w e-zdrowiu, zamiast wszystko zaorać, to nie byłoby „błędu systemu” - odpowiedziała na to Leszczyna.

Reklama

"Pani Izo, sezon zobowiązuje, ale niech Pani sobie nie robi jaj z ludzi. Dużo odpoczynku od trollowania w te Święta życzę" - zareagował na to Cieszyński.

Kim jest Janusz Cieszyński?

Cieszyński pełnił funkcję doradcy premiera Mateusza Morawieckiego, a w latach 2016-2017 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. W latach 2018-2020 piastował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiadał za informatyzację oraz cyfryzację i wdrożył m.in. e-receptę. Opozycja z koeli zarzuca mu nieprawidłowości przy przetargach resortu zdrowia na respiratory, maseczki czy testy antygenowe. Obecnie jest wiceprezesem Rady ds. Cyfryzacji i wiceprezydentem Chełma.