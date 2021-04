Do tej pory na pytania o to, co sądzą o takich czy innych "dziennikarskich” dokonaniach "Wiadomości" TVP, zgodnie odpowiadali, że albo nie mieli czasu zapoznać się z materiałem, albo że nie oglądają telewizji. W razie czego ratowali się absolutnym klasykiem – "to była wypowiedź wyrwana z kontekstu" (biedny kontekst – tyle rzeczy już z niego wyrwano).