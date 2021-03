Narodowy program szczepień to egzamin struktur państwa - mówił na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że udało się wykonać 6 milionów szczepień w pierwszym kwartale. Zapowiedział także, ze do końca sierpnia zostaną zaszczepieni wszyscy, którzy chcą otrzymać ten preparat. Morawiecki stwierdził też, że cały czas przynagla Komisję Europejską, by jak najszybciej dotarło do Polski jak najwięcej szczepionek. Liczy się każdy dzień - zauważył. Postawiłem cel, aby miesięcznie wykonywać 10 milionów szczepień. To jest nasze narodowe zadanie - powiedział.

Reklama

Dworczyk: Powstaną nowe punkty szczepień

Pierwszy kwartał jest dowodem na naszą wiarygodność - stwierdził szef KPRM, Michał Dworczyk. Szkieletem będą szpitale tymczasowe. Ponadto w każdym powiecie, w którym jest szpital, będzie on realizował te szczepienia. Będzie też istniał jeden punkt, prowadzony przez samorząd - dodał. Wprowadzamy rewolucyjną możliwość. Uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników i pielęgniarek. Uruchomimy też program w zakładzie pracy, dla pracodawców z minimum 500 pracownikami. Punkty szczepień będą też w aptekach - wyjaśnił.

Zmieni się też zasada kwalifikacji do szczepień - będą to mogli m.in. robić ratownicy czy farmaceuci czy studenci ostatniego roku medycyny. Będą też oni mogli szczepić ludzi na koronawirusa. Lekarze są potrzebni w szpitalach - powiedział. Zauważył, że podobne sposoby szczepień działają w innych krajach, choćby w USA.

Dworczyk: Od 12 kwietnia ruszają kolejne zapisy

Od 12 kwietnia - aż do rocznika 1973 będzie trwała rejestracja kolejnych roczników - powiedział Dworczyk. Rząd zmienił bowiem Narodowy Program Szczepień