Według Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wcale nie jest tak, że rynek dynamicznie się rozwija, a raczej widzimy efekt walki o przetrwanie. ‒ To gest rozpaczy i trudnej sytuacji, w której znalazło się wielu przedsiębiorców. Wiedząc, że już niedługo może wejść do nich komornik , zakładają nową działalność, do której transferują wszystko co się da z dotychczasowego biznesu. Tym sposobem mogą dalej działać w nowej spółce bez obciążeń – tłumaczy Sławomir Grzyb, sekretarz generalny zarządu IGGP.