Szef rządu był pytany w czasie konferencji prasowej, czy w związku z nowymi obostrzeniami, wydłużone zostaną rozwiązania zawarte w tarczach antykryzysowych.

W przypadku obecnej fali niestety jest koniczność kontynuacji naszych obostrzeń, a to z kolei oznacza, że dla kilku kilkudziesięciu branż - zidentyfikowaliśmy tych branż po PKD ok. 54, oznacza to znaczący ubytek przychodów i niemożność lub znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej - powiedział premier podczas konferencji.

Jakie formy pomocy?

Szef rządu dodał w związku z tym "również na miesiąc kwiecień będzie zaprezentowana tarcza, która obejmie zarówno ochronę miejsc pracy, postojowe, zwolnienia ze składek ZUS, jak również jednorazowe bezzwrotne dotacje dla mikrofirm, ale także kontynuacja tarczy dla firm średnich i dużych" . Dziś chociażby podczas posiedzenia Rady Ministrów dyskutowaliśmy o tarczy dla dużych firm o pewnym konkretnym przedsiębiorstwie, ale generalnie jeśli chodzi o wsparcie dla firm będzie dotyczyło wszystkich tych, których najbardziej koronawirus dotknie również w kwietniu - podsumował premier.

W związku z rosnącą liczbą zakażonych, od soboty obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Zamknięte są duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Obowiązują też nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. Dotychczasowe ograniczenia zostały przedłużone.

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób: 1 osoba na 15 m kw. - w sklepach do 100 mkw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw.

Ograniczenie do 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. Centra i galerie handlowe - tak jak obecnie - pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Obiekty hotelowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy.

Niedawno wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk przypominał, że obecnie tarcza branżowa została przedłużona na marzec. To są kolejne 4 mld zł, które trafią do przedsiębiorców - zwolnienie z ZUS-u, postojowe, bezzwrotna pożyczka do 5 tys. zł. Ponadto, w PFR są decyzje o pełnym umorzeniu subwencji z tarczy 1.0 - mówił.