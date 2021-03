Materializuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o tempo rozwoju pandemii. Wynik na poziomie 21 tys. nowych przypadków to przyrost w perspektywie tygodnia o blisko 6 tys. przypadków i to jest dynamika powyżej 30 proc.(…) Obserwujemy przyspieszenie i przyrost dziennych zachorowań – powiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. na konferencji prasowej. Resort podał w czwartek, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 21 045 osób. Tydzień temu – 4 marca – było 15 250 nowych przypadków.

Reklama

Niedzielski poinformował, że średnia dzienna zachorowań z ostatnich siedmiu dni, przekroczyła poziom 14 tys.. To jest ponad 27 proc. więcej niż było tydzień temu, wtedy średnia ta wynosiła 11 tys. – podał szef MZ. Zderzenie tych liczb pokazuje, że mało, iż mamy do czynienia z bardzo dynamicznym tempem rozwoju pandemii, to jest to trend trwały – zaznaczył minister. Trend ten - jak wskazał - znajduje przełożenie, na obłożenie szpitalnych łóżek, przeznaczonych dla pacjentów covidowych.

MZ podało w czwartek, że w szpitalach przebywa 18 686 chorych z Covid-19; pod respiratorami jest 1929 pacjentów. Tydzień temu, 4 marca, MZ podało, że w szpitalach przebywało 15 992 pacjentów. Dwa tygodnie temu, 25 lutego, informowano, że hospitalizowanych było 13 818 osób. W tym tygodniu mieliśmy przyrost obłożenia łóżek o ponad 2,5 tys. Podczas, gdy tydzień temu było to dwa tysiące - wskazał Niedzielski. Jesteśmy w takiej sytuacji, że nasza infrastruktura dedykowana walce z Covidem (…) jest zajęta w blisko 70 proc. - dodał. Średnia z siedmiu dni wynosi 14 tys. nowych zakażeń - powiedział Ten trend znajduje przełożenie na przyspieszające obłożenie łóżek w szpitalu - dodał. Jego zdaniem, rosną też zlecenia nowych testów na koronawirusa. Ta sytuacja w skali krajowa jest trudna - powiedział. Minister dodał, że do mieszkańców województw, w których wprowadzono lockdown, trafią maseczki.

Co oznaczają nowe obostrzenia?

Wprowadzenie lockdownu oznacza zamknięcie galerii handlowych, placówek kulturalnych, hoteli, czy obiektów sportowe. Nauczanie w klasach 1-3 odbywać się będzie w trybie hybrydowym - część dzieci uczyć się będzie w szkołach, a część w domach. Nowe obostrzenia obowiązywać będą od poniedziałku.