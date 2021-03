Do wykorzystania wciąż jest 2,9 mln bonów turystycznych na kwotę ok. 800 mln zł. To, jak mówią przedsiębiorcy, stwarzało szanse na dobrą frekwencję w ich obiektach już od wiosny. Zwłaszcza że wyjazdy zagraniczne wciąż są bardzo utrudnione. Na wielu kierunkach obowiązują testy, do tego coraz częściej mówi się o wprowadzeniu paszportów dla osób zaszczepionych.