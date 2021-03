Bezpieczniej będzie uruchomić restauracje w reżimie sanitarnym niż puścić to na "wolną amerykankę" tak, jak zrobił to rząd - podkreślił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego, gdyby restauracje zostały otwarte w reżimie sanitarnym, to nie otwierałyby się w sposób niekontrolowany.

Szef PSL zwracał uwagę w środę w TVP1 na działanie systemu otwarcia restauracji w wielu krajach europejskich. - Nie są one otwarte przez całą noc czy dobę, tylko w ograniczonym czasie, w ograniczonej liczbie stolików funkcjonują - podkreślił polityk. Jego zdaniem, restauracje i siłownie nie są źródłem transmisji wirusa. Na uwagę, że wszystkie dane mówią zupełnie coś innego, Kosiniak-Kamysz odparł, że jest bardzo wiele różnych opracowań na ten temat. Rząd uruchamiając hotele w reżimie sanitarnym postąpił słusznie. Postąpił błędnie nie idąc za ciosem i nie uruchamiając restauracji - ocenił szef PSL. Według niego, gdyby restauracje zostały otwarte w reżimie sanitarnym, nie otwierałyby się w sposób niekontrolowany. Bezpieczniej będzie uruchomić restauracje w reżimie sanitarnym niż puścić to na +wolną amerykankę+ tak, jak zrobił to rząd - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Obostrzenia Od 1 lutego sklepy w galeriach handlowych w całym kraju pozostają otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. Od 12 lutego rząd warunkowo zniósł niektóre z obostrzeń wprowadzanych w wyniku pandemii koronawirusa. Hotele są otwarte dla wszystkich w reżimie sanitarnych, jednak dostępne jest 50 proc. pokoi, zaś posiłki serwowane są tylko do pokoi. Otwarte są kina, teatry, opery i filharmonie, a podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50 proc. miejsc siedzących. Otwarte są stoki, baseny (oprócz aquaparków), boiska zewnętrzne, korty. Zamknięte pozostają siłownie, a restauracje wciąż mogą wydawać posiłki jedynie na wynos i w dowozie. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele rządu poinformowali, że obecne restrykcje zostały utrzymane do 14 marca w całym kraju, oprócz Warmii i Mazur, gdzie zasady bezpieczeństwa zaostrzono ze względu na "szczególnie trudną sytuację epidemiczną". Obecnie zostały tam zamknięte hotele (za wyjątkiem hoteli robotniczych), galerie handlowe (z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii), kina, teatry, muzea, galerie sztuki, baseny i korty tenisowe, a klasy I-III szkoły podstawowej powróciły do nauki zdalnej.