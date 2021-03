Szef ministerstwa rozwoju, pracy i technologii odnosząc się podczas środowej konferencji do tego, czy obostrzenia będą formatowane w odniesieniu do subregionów, a nawet powiatów, przypomniał, że taki scenariusz był na przestrzeni roku, kiedy borykamy się z pandemią, rozważany wielokrotnie. Jest brany pod uwagę również teraz - zaznaczył. Według niego jednak w sytuacji "wzrastającej ścieżki zachorowań raczej nie należy się z tego typu rozwiązaniami liczyć".

Wyraził nadzieję, że wraz z postępem szczepień, wraz z cofaniem się wirusa, "będziemy uwalniać od restrykcji poszczególne regiony". Może się okazać, że wtedy te obostrzenia będą miały charakter subregionalny – np. będą dotyczyć konkretnych powiatów - powiedział. Zwrócił uwagę, że tego typu rozwiązania są stosowane w krajach europejskich i na świecie.

Pomoc dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur

Gowin pytany o dodatkową pomoc dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur oraz z Pomorza w związku z zamknięciem tych regionów na skutek wzrostu zachorowań na COVID-19 powiedział, że w jego resorcie opracowano koncepcję pomocy nie tylko dla przedsiębiorców z Warmińsko-Mazurskiego, ale dla całego regionu. Rozmawialiśmy na ten temat wczoraj na posiedzeniu rządu. Ten projekt wymaga jeszcze konsultacji wewnątrz rządowych, konsultacji politycznych - zastrzegł. Dodał, że ma nadzieję, iż zyska on akceptację całego obozu Zjednoczonej Prawicy.

Jak wyjaśnił, koncepcja pomocy dla regionu warmińsko-mazurskiego wzorowana jest na pomocy adresowanej do gmin górskich. W mojej ocenie skierowanie takiej pomocy do regionu, w którym jako pierwszym (...) przywrócono poprzednie obostrzenia jest (...) społecznie i gospodarczo w pełni uzasadniona.

Rząd zdecydował, że dotychczasowe, ostrzejsze zasady sanitarne w województwie warmińsko-mazurskim będą obowiązywały do 12 marca. Od 13 marca do Warmii i Mazur dołącza także Pomorze. Nowe zasady będą obowiązywały do 20 marca. Oznacza to zamknięcie m.in. hoteli (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych), czy galerii handlowych – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

W pozostałej części kraju przedłużone zostały dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca.