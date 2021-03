Od wielu lat chiński gigant technologiczny Huawei, lider technologii 5G, prowadzi we Francji lobbing, by zdobyć zaufanie decydentów politycznych i pozwolenie na stawianie własnych anten do obsługi sieci komórkowych – pisze w czwartek dziennik "Le Monde".

Huawei France zatrudnia we Francji setki lobbystów. W 2019 roku firma przyznała, że na promocję swoich produktów wydała od 400 tys. do 500 tys. euro, czyli tyle, ile narodowy przewoźnik SNCF i więcej niż producent samochodów Peugeot – pisze "Le Monde".

Wpływy w rządzie?

Chiński gigant obecny we Francji od 2003 roku posiada sześć ośrodków badawczych i współpracuje z 300 dostawcami. Zatrudnia tamtejszych doradców, byłych parlamentarzystów i dyplomatów, biznesmenów, dziennikarzy, lobbystów najważniejszych francuskich branż przemysłowych. Zajmuje się sponsoringiem oraz zdobywa wpływy we francuskich ministerstwach i urzędach, współpracuje również niemal ze wszystkimi francuskimi firmami public relations – informuje "Le Monde".

Do 2023 roku Huawei zamierza zakończyć budowę fabryki w Alzacji. Jego spółka zależna - Huawei Technologies France - obiecuje zainwestować tam 200 mln euro i stworzyć 500 miejsc pracy. Po otwarciu laboratorium badawczego w centrum Paryża w październiku 2020 roku, Huawei intensywnie lobbuje wśród polityków i urzędników państwowych, ponieważ wprawdzie może produkować telefony, sprzedawać części producentom i funkcjonować we Francji, ale jest pod ścisłym nadzorem służb.

Ustawa "anty-Huawei"

Huawei forsuje inwestycje w technologię 5G na terenie Francji, ale nie ma zezwolenia władz na stawiania swoich anten 5G do obsługi sieci komórkowych, a dostęp do routerów sieci rdzeniowej, czyli węzłów, przez które przechodzą wszystkie dane komunikacyjne, będą miały tylko firmy europejskie i amerykańskie.

Francuscy operatorzy Bouygues i SFR uważają chińską spółkę za mniej kosztowną i bardziej wydajną od jej europejskich konkurentów, ale 5 lutego Rada Konstytucyjna zatwierdziła, w imię obrony narodowych interesów, ustawę powszechnie znaną jako "anty-Huawei". Uchwalona 1 sierpnia 2019 roku ustawa zapewnia "ochronę ruchomych sieci radiowych przed zagrożeniami szpiegostwa, piractwa i sabotażu".

Podejrzenia o szpiegostwo

Lobbyści chińskiego lidera telekomunikacyjnego stanowczo odrzucają podejrzenia o szpiegostwo. - To jest kompletna bzdura. Nie ma nikogo w DGSI [Dyrekcji Generalnej Służb Wewnętrznych], kto by w to wierzył - zapewnia dziennik członek zarządu Huawei France, Jean-Marie Le Guen. Koncern posiada okazały budynek w podparyskim Boulogne-Billancourt, będący sztabem, z którego zarządza całą polityką lobbystyczną we Francji.