– Ochrona chińskich interesów odbywać się będzie poprzez tzw. mechanizm roboczy Rady Państwowej (rządu), który to obywatelom Chin, chińskim firmom lub innym chińskim podmiotom może wydać zakaz podporządkowania się przepisom blokującym nakładanym przez np. polski rząd oraz udzielić wszelkiej pomocy – wskazuje Jacek Strzelecki, ekspert od chińskiego prawa żywnościowego. I dodaje, że brak określenia zakresu przedmiotowego w zarządzeniu wskazuje, że chiński rząd zastrzegł sobie prawo do działania przeciwblokującego przeciwko każdej decyzji lub przepisom prawnym wydanym np. przez nasz rząd, jeśli będą one eliminować z polskiego rynku chińskie firmy i obywateli Chin, a więc naruszać chińskie interesy ekonomiczne.