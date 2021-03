Rzecznik był pytany na konferencji w Warszawie m.in. o kalendarz decyzji w sprawie obostrzeń.

Obostrzenia na razie bez zmian

- Spływają do nas dane dotyczące zachorowań w poszczególnych województwach. Jeżeli chodzi o najbliższy weekend, to zmian żadnych, jeśli chodzi o obostrzenia, nie będzie – przekazał.

Rzecznik poinformował jednocześnie, że w piątek o godz. 10 zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. - Będziemy omawiać aktualną sytuację, i być może już jutro będą podjęte decyzje w tym zakresie. Sytuacja jest dynamiczna. Nie mogę powiedzieć w tej chwili, w jakim kierunku będą szły decyzje, jeśli chodzi o obostrzenia - powiedział.

Nowy system raportowania?

- Rozważamy, aby ze względu na to, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych województwach, by przejść docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie tak jak do tej pory - dwutygodniowy – dodał.

Pozwoliłoby to, jak mówił, "w tych miejscach, gdzie sytuacja jest nieco lepsza, obostrzenia niwelować, a tam, gdzie to konieczne, je wprowadzać". Zaznaczył, że następowałoby to z pewnym wyprzedzeniem, by poszczególne podmioty m.in. gospodarcze mogły się przygotować.