Minister rodziny i pracy pytana była czwartek w Polskim Radio 24 o to, czy obecne tendencje demograficzne w Polsce da się odwrócić, w kontekście informacji o tym, że w styczniu tego roku urodziło się 27,2 tys. dzieci, czyli o 5 tys. mniej niż rok wcześniej w styczniu, a w grudniu 25,5 tys. dzieci, oraz czy planowane są działania wspierające dzietność. Wsparcie rodzin, rodzin z małymi dziećmi i rodzina jest fundamentem naszych rządów od 2015 r., kiedy wygraliśmy wybory i rozpoczęło się budowanie dobrego czasu dla Polski. To nie są tylko słowa, to są przede wszystkim konkretne działania, konkretne programy (...) Rodzina 500 plus, ponad 37 mld zł trafiło już do polskich rodzin - odpowiedziała Maląg.

Opozycja na początku podnosiła, że nie będzie pieniędzy, a teraz podnosi, że program nie działa, jeśli chodzi o demografię. To nie jest tak. Przede wszystkim na problem demografii trzeba spojrzeć szerzej, w ciągu jednej kadencji nie zmieni się sytuacji demograficznej. To tak naprawdę jest proces. Lata zaniedbania, które były przed czasem wsparcia rodzin powodują, że mamy bardzo dużo do nadrobienia w tej dziedzinie - wskazała szefowa MRiPS.

Maląg: Będą pokazane działania

Jak mówiła, potężnym wsparciem finansowym jest program Rodzina 500 plus, ale też stworzenie stabilizacji rodzin. Dlatego też, i to zauważył pan premier Mateusz Morawiecki już w swojej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju mówiąc o pułapce demograficznej, bo to jest prawda. I dlatego przygotowujemy - my to już wielokrotnie zapowiadaliśmy, ale to już jest teraz finał finałów - Strategię demograficzną, która będzie pokazywała konkretne rozwiązania dla rodzin czy w zakresie polityki mieszkaniowej, czy innego wsparcia - powiedziała minister. Zostały przeprowadzone badania i już myślę, że niedługo - nie będę tego czasu określać - będą pokazane działania, które mają wzmacniać polskie rodziny, bo siłą Polski i polskiego państwa, jest polska rodzina - dodała.